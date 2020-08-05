В открытом доступе появилась база из 157 реабилитационных центров

В сети в общем доступе опубликована онлайн-база реабилитационных центров России, которые работают по неврологическому и опорно-двигательному направлениям.

Всего в реестре представлено 157 организаций, занимающихся реабилитацией людей после травм, болезней, операций или в случае врожденной патологии.

Авторами реестра стали благотворительный фонд «Правмир», Ассоциация частных реабцентров «Движение» и Союз реабилитологов России, пишет АСИ.

Форма, по которой пользователь может найти в России нужную организацию, может ранжировать центры в зависимости от того, какой этап лечения проходит пациент, по какому направлению, в каком регионе и в каких условиях.

Отмечается, что клиники, желающие попасть в этот список, могут подать соответствующую заявку. Это бесплатно, но им придется пройти проверку на соответствие стандартам реабилитации.