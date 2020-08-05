Простудные инфекции готовят организм к защите от COVID-19

Самые обычные простудные инфекции могут натренировать организм распознавать коронавирус, как показало исследование.

Помогающие иммунной системе Т-клетки укрепляют её память за счёт распознавание вируса обычной простуды. Тем самым при его повторном попадании в организм он быстро уничтожается этими клетками. И они же идентифицируют некоторые части нового коронавируса, как показало новое исследование. Его выводы могут объяснить, почему у большинства людей COVID-19 протекает в умеренной форме.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science. Авторы подчеркивают, что укрепляющие память иммунной системы Т-клетки сохраняют информацию о вирусах, встречаемых раньше. Это обеспечивает клетки быстрым стартом при распознавании и борьбе с неоднократными попытками вирусов и других патогенов проникнуть в организм. Ученые предупреждают, что пока слишком рано говорить, может ли уже заложенная память иммунных клеток воздействовать на течение коронавируса у человека.

Исследователи доказали, что у некоторых людей уже существующая память Т-клеток в отношении обычной простуды производит так называемое перекрёстное реагирование на вирус SARS-CoV-2, что объясняется уже существующей молекулярной структурой. Именно поэтому вирус проявляет себя умеренными симптомами у одних людей и гораздо более тяжелой формой у других. Нельзя исключить, что чем чаще человек простужался в прошлом, тем проще ему будет справиться с новейшим коронавирусом.