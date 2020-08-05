Игрокам в гольф порекомендовали почаще есть шоколад

Здоровая диета крайне важна для любого гольфиста, мечтающего о крупных победах. Без достаточного количества белков, углеводов, жиров и нутриентов игрок в гольф не получит необходимой ему энергии, у него не будет силы даже для взмаха клюшкой. Сохранение адекватного показателя энергии во время длинной игры в гольф еще более важно.

Знаменитый гольфист Тайгер Вудс употребляет различные снеки между несколькими лунками. Но как добиться того, чтобы это питание было здоровым? Кто захочет использовать в качестве закусок фрукты и овощи, когда есть печенье, мороженое и какая-нибудь жареная пища, на вкус гораздо более приятная?

Вот именно для тех, кто не в состоянии удержаться от сладкого, приятная новость. Гольфисты могут включить в свой рацион шоколад, как показало исследование, опубликованое в European Journal of Preventive Cardiology. Его авторы доказали, что употребление темного шоколада в умеренном количестве полезно для игроков в гольф. В частности, этот шоколад сохраняет здоровье кровеносных сосудов, он содержит важнейшие для здоровья нутриенты вроде флавоноидов, метилксантинов, полифенолов и стеариновой кислоты, уменьшающих воспаления и повышающих показатели «хорошего» холестерина.