Вакцину от коронавируса пока не будут использовать на детях

Вакцина от COVID-19 будет доступна для детей только после полного цикла испытаний на взрослых.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Я очень надеюсь, что вакцина будет подходить детям, но согласно российскому законодательству, на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошел полный цикл испытаний на взрослых, поэтому, когда закончится третья фаза испытаний, после этого нам разрешат исследование 18–», — сказал он.

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов также отметил, что перед применением вакцины у детей обычно проводятся доклинические испытания на неполовозрелых животных, после чего и принимается решение о применении препарата на детях.

«Пока рано говорить о применении вакцины у детей, но они и не являются группой риска, они легче переносят заболевание», — пояснил Тарасов.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина, разработанная центром Гамалеи, должна быть зарегистрирована в течение ближайших десяти дней.