Перечень стратегически важных лекарств увеличат с 57 до 215 наименований

Премьер Михаил Мишустин сообщил о планах правительства актуализировать Перечень стратегически значимых лекарственных препаратов. Об этом сообщает «Медвестник» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Список стратегически важных препаратов отличается от списка ЖНВЛП тем, что в него входят не только препараты, цены на которые регулируются государством, но еще все эти медикаменты должны производиться на территории РФ, чтобы не зависеть от фармы иностранных государств.

Сейчас перечне стратегических лекарств находится 57 наименований.

Ранее «РИА Новости» сообщали, что комиссия Минздрава рекомендовала включить в список ЖНВЛП дорогостоящий препарат «Спинраза» для лечения редкого заболевания СМА.