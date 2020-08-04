Длительное лечение от паразитов помогает детям стать успешными в будущем

Получавшие длительное лечение от распространенных паразитических инфекций дети достигают в будущем более высоких стандартов жизни, имеют более крепкое здоровье и извлекают экономические преимущества, которые расширяются на круг их родных и знакомых. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Беркли.

Исследование проводилось в Кении, где особенно остро стоит проблема развития паразитических инфекций у детей и взрослых. Период наблюдений составил целых 20 лет. Оказалось, что если дети получали в течение нескольких дополнительных лет профилактическое лечение от паразитических червей, в будущем они имели лучший уровень работы и дохода, чем их ровесники, не получавшие этого лечения.

Следовательно, очень скромные с точки зрения расходов виды лечения приводили к очень заметному повышению качества их жизни. И эти преимущества сохранялись в течение достаточно долгого периода времени. Паразитические инфекции остаются распространенными в странах с низким доходом населения, а также в сельских районах США.