Россия может опередить другие страны с регистрацией вакцины против COVID-19

Регистрация российской вакцины против коронавирусной инфекции состоится в течение десяти дней.

Об этом сообщил глава Российского фонд прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что в этом случае Россия опередит все другие страны, включая США. «Это будет первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса. Это действительно очень важное достижение», — заключил Дмитриев.

Ранее Дмитриев сообщал, что выпускать вакцину, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), начнут в сентябре. Он также заявил, что выступит одним из добровольцев.

Директор НИЦЭМ Александр Гинцбург сообщил в июле, что вакцина от COVID-19 пройдет клинические испытания и получит соответствующее разрешение на использование в медицинских учреждениях к середине августа.