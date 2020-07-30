В Израиле официально самая низкая смертность от COVID-19 в мире

Ученые Университета Джонса Хопкинса провели исследование показателей смертности в разных странах мира. Оказалось, что лучше всего дело с этим обстоит в Израиле, который недавно столкнулся с повторной вспышкой COVID-19. По официальным данным, показатель смертности здесь составляет всего 0,7%. Это соотношение числа выявленных инфекций и количества умерших. Практика показывает, что первый показатель всегда занижен, так как многие пациенты переносят болезнь без симптомов.

А это значит, что реальные показатели смертности в Израиле могут составлять от 0,1% до 0,5%, то есть приблизительно соответствовать уровню смертности при тяжёлой эпидемии гриппа. С момента начала пандемии в этой стране в середине марта здесь было зарегистрировано 68 769 случаев заражения. Официально от коронавируса в Израиле скончалось 497 человек, свыше 35 000 выздоровели. За последние 24 часа заболели ещё 1 207 израильтян.

Самая высокая смертность из расчета на душу населения пока зафиксирована в Великобритании. Она составляет 15,2%. На втором месте Мексика с 11,1%, затем Иран — 5,5% и Египет — 5%. Самое большое число умерших в США, но здесь много и заболевших, так что смертность пока на уровне 3,4%. В России она официально составляет 1,6%.