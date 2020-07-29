Один из создателей вакцины заявил, что её производство начнется лишь к концу года

Заведующий лабораторией в центре «Вектор» Ильназ Иматдинов, представляющий разработчиков вакцины от коронавируса, заявил, что производство препарата в промышленных масштабах начнется не раньше конца этого года, а, возможно, и начала следующего.

«После регистрации вакцинных препаратов индустриальные партнеры готовы наладить промышленный выпуск. Если я не ошибаюсь, это либо уже конец этого года, либо начало следующего», — приводит его слова РБК.

По его словам, к этому времени вакцина все ещё будет актуальна и необходима для борьбы с болезнью, несмотря на предположения о выработке коллективного иммунитета к болезни. Иматдинов пояснил, что это подтверждают существующие исследования.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что вакцину от коронавируса зарегистрируют уже 10-12 августа, а 15 августа она уже поступит в производство.