Каждый второй пациент с COVID-19 на ИВЛ умирает

Каждый пятый немец, который попадает в больницу из-за коронавируса, уходит из жизни. При этом смертность достигает внушительных 53% среди тех, кому требуется искусственная вентиляция лёгких. К такому печальному выводу пришли немецкие ученые на основе анализа статистики по 10 000 пациентов, направленным в 930 немецких больниц с 26 февраля по 19 апреля.

Статистика показывает, что госпитализированные мужчины умирали несколько чаще женщин. Среди сильного пола смертность составляла 25%, а среди женщин —19%. Также пожилые пациенты были гораздо более уязвимы, и в возрастной группе старше 70 летальность достигала 27%, а после 80 – целых 38%.

Особо отметим, что речь идет только о госпитализированных пациентах с коронавирусом, поскольку подавляющее большинство жертв этой вирусной болезни в больницы не попадает, так как этого не требует их состояние здоровья. К тому же это цифры периода начала пандемии, но с тех пор врачи гораздо лучше научились бороться с COVID-19, так как узнали о болезни больше. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что у множества больных коронавирус вызывает либо умеренные симптомы, либо никаких признаков вообще.