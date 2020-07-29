"Интерфакс": Вакцину от коронавируса могут начать распространять уже 15 августа

Источник в Росздравнадзоре рассказал, что вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, будет зарегистрирована уже 10-12 августа.

«После этого, как ожидается, 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот», — приводит его слова «Интерфакс». Ранее об этом также сообщал директор центра Александр Гинцбург.

Как уточняется, сейчас препарат проходит проверку в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения». Также в ближайшее время полный пакет документов о вакцине будет передан в Минздрав, где его и должны зарегистрировать.