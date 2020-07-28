Выпавшие волосы попробуют восстановить с помощью микроРНК

Исследование показало, что частицы микроРНК могут быть целью для новых лекарств при восстановлении волос.

Следующей целью при решении задачи восстановления волос могут стать микроРНК, обеспечивающие регенерацию волосяного покрова. Особые частицы под названием miR-218-5p играют важную роль в регулировании сигнальных путей, вовлеченных в процессы регенерации волосяных фолликул. Именно это и делает их подходящими кандидатами для будущих лекарств.

Ученые Университета Южной Каролины в США объясняют, что рост волос зависит от здоровья клеток дермального сосочка, который регулирует циклы роста волосяных фолликул. Некоторое время назад исследователи обнаружили, что волосяные фолликулы не исчезают при процессе облысения, а лишь сокращаются. Следовательно, теоретически можно восстановить их активность.

В ходе экспериментов и было доказано, что существует возможность регулирования клеток дермальных сосочков за счет специально разработанных лекарств. Увеличение показателей miR-218-5p обеспечивало восстановление волосяного покрова, а подавление этих микроРНК, напротив, заставляло волосяные фолликулы терять функционал.