Найден новый эффективный способ борьбы с хронической болью

Проходящие чрескожную электронейростимуляцию (ЧЭНС) пациенты при сочетании этой процедуры с нагреванием могут добиться повышения болевого порога на 32% через 4 недели процедур. К такому выводу пришли ученые из Vrije Universiteit в бельгийском Брюсселе. Результаты их работы опубликованы в Brazilian Journal of Physical Therapy.

В ходе экспериментов ученые сочетали нагревание и ЧЭНС в качестве альтернативного способа облегчения состояния жертв хронической боли. По оценкам Британского сообщества помощи жертвам болей, только в этой стране от болевых ощущений регулярно страдает 28 миллионов жителей, или почти 50%. К сожалению, многим из них приходится потратить до трех лет жизни, прежде чем причину их болей правильно диагностируют. А в борьбе с болевыми симптомами они движутся методом проб и ошибок.

Одним из таких новых экспериментальных способов борьбы с хронической болью и является сочетание ЧЭНС с нагреванием. В эксперименте эффективность этой методики сравнивали с результатами обычного лечения в контрольной группе. Эксперимент продолжался четыре недели, и в экспериментальной группе болевой порог вырос на 32%. Эксперты считают это достижение существенным в клиническом плане.