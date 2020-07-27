Статины снижают риск развития старческого слабоумия

Статины способны уменьшить риск старческого слабоумия e пациентов с гиперхолестеринемией, как показало исследование.

В авторитетном научном журнале Journal of Internal Medicine опубликованы результаты исследования учёных из Chungbuk National University Hospital в Корее. Они доказали, что благодаря приему статинов пациенты с гиперхолестеринемией имеют сниженный риск развития болезни Альцгеймера и других разновидностей и старческого слабоумия.

Авторы исследования изучали связь между статинами и старческим слабоумием у пациентов с гиперхолестеринемией в период с 2005-го по 2015 годы. Пациентов разделили на две группы: получавших статины и не получавших их. За каждым наблюдали, в среднем, 11,7 лет. За период наблюдений было диагностировано 711 случаев старческого слабоумия или 11,5% от всех участников исследования.

При этом в группе на статинах их было 8,2%, а в группе не получавших статины почти 13%. С поправкой на прочие факторы риска всё равно выходило, что статины обеспечивают дополнительную защиту от старческого слабоумия.