Прибавка в весе после курения не повышает риск болезни Паркинсона

Корейские исследователи доказали, что прибавка в весе после отказа от курения не лишает защиты от болезни Паркинсона.

Одним из немногих плюсов курения является необъяснимая способность этой вредной привычки сокращать риск болезни Паркинсона. В Journal of Clinical Neurology опубликованы результаты общекорейского исследования, которое показало, чтобы бросившим курить и набравшим лишний вес мужчинам повышенный риск нейродегенеративного заболевания не угрожает. А это значит, что курение само по себе является более мощным защитным фактором, чем лишний вес.

Хотя специфические причины болезни Паркинсона всё ещё плохо поднимаются наукой, есть мнение, что эта нейродегенеративная болезнь представляет собой результат сочетания наследственных и внешних факторов. Курение уменьшает риск болезни Паркинсона как у действующих, так и бывших курильщиков. Так, одно исследование показало, что у действующих курильщиков опасность уменьшается на 58%, а у бывших — на 24%, по сравнению с теми, кто никогда не курил.

Отказ от сигарет серьёзно укрепляет здоровье человека, но очень часто курильщиков останавливает угроза прибавки в весе, что иногда наблюдаются в течение нескольких месяцев после завершения курения. Это может быть проблемой еще и потому, что лишний вес несколько увеличивает риск болезни Паркинсона. Однако изучение медицинских записей почти 4 млн корейских мужчин от 40 и старше показало, что прибавка в весе у бросивших курить не сводила до минимума ту защиту, которое курение давало против коварной болезни.