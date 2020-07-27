Лекарство от болезни Паркинсона выводят с рынка РФ из-за ценовых ограничений

До июля 2021 года фармкомпания «Рош» выведет с российского рынка медпрепарат «Мадопар» для лечения болезни Паркинсона. Об этом пишут «Такие дела» со ссылкой на пресс-службу фармы.

В «Рош» заявили, что прекратить поставки препарата, внесенного в список жизненно необходимых, придется по той причине, что российское законодательство ставит такие ограничения на ценообразование ЖНВЛП, которые делают производство нерентабельным. Для коммерческих компаний работа с такими поставками становится экономически нецелесообразной.

При этом в «Рош» пояснили, что продолжат поставлять «Мадопар» в Россию в течение года потому, что в пандемийный период возникли проблемы с поставками лечебных средств из альтернативных схем терапии болезни Паркинсона.

Также в компании заверили, что на рынке останутся как минимум три дженерика оригинального препарата.