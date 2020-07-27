Десятый руководитель регионального здравоохранения лишился должности

В Хакасии министр здравоохранения Владимир Костюш подписал заявление об увольнении по собственному желанию, передает Vademecum. Еще в мае прокуратура обратилась к главе региона Валентину Коновалову с представлением о почти 300 случаях нарушений при оказании медицинской помощи.

В период пандемии коронавируса обнаружилось, что медучреждения региона не обеспечены должным количеством электрокардиографов, аппаратов ИВЛ, дефибрилляторов. Стационары оказались не укомплектованы фельдшерами.

Вместе с этим в Хакасии, как и в других регионах, не выплачивали в полной мере стимулирующие выплаты врачам, работающим с ковидными пациентами.

Все это привело к тому, что Владимир Костюш получил выговор от губернатора, после чего было написано заявление на увольнение. Врио министра назначен его первый заместитель Александр Стреленко, но наиболее вероятно, что в перспективе это место займет заслуженный врач РФ и советник главы Красноярского края Виктор Шевченко.

Это уже десятый случай увольнения начальника регионального здравоохранения за период пандемии в России. Ранее высшие посты покинули начальники тверского, астраханского, омского, амурского, ставропольского, тюменского, самарского, сахалинского и томского минздравов и депздравов.