Британскому ТВ запретят рекламировать жирную еду и газировку до 21:00

Британское правительство подготовило план по борьбе с ожирением населения, пишет RTVi. Соответствующий документ был опубликован 27 июля.

До 21:00 в медиа (на телевидении и в интернете) будет запрещено рекламировать еду с большим содержанием жира, сахара и соли. Общепитам, чья численность персонала более 250 сотрудников, нужно будет указывать калорийность каждого предлагаемого блюда.

Также производителям и обещственному питанию запретят продвигать вредную еду посредством акций «два берешь, а третий в подарок» и использовать другие подобные уловки для повышения товарооборота.

Также будут подготовлены правила для маркировки алкогольных напитков. На них тоже будут указывать пищевую ценность.

Отмечается, что за принятие программы выступил премьер-министр Борис Джонсон, который ранее выступал против подобных запретительных мер. Предполагается, что на изменение точки зрения могу повлиять перенесенный политиком коронавирус. Известно, что люди с ожирением сложнее переносят заболевание.

Две трети граждан Великобритании имеют лишний вес. На борьбу с ожирением тратится около шести миллиардов фунтов в год.