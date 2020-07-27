Борющийся с лейкемией Тиньков откроет фонд для развития института донорства

Бизнесмен Олег Тиньков заявил о намерении создать Фонд семьи Тиньковых для решения проблем рака крови и развития института донорства в России, пишет Агентство социальной информации.

Тиньков пояснил, что работа фонда начнется не раньше 2021 года, а руководить организацией будет его супруга. Сейчас идет сбор информации, предприниматель приглашает всех идейных граждан поделиться своими мыслями по электронной почте FundTinkov@gmail.com.

Вместе со своим обращением на Facebook Олег Тиньков опубликовал видео пересадки костного мозга, которая помогла ему достичь ремиссии в лечении онкологического заболевания.