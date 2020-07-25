Пользователи Twitter выступили против отмены врачебной тайны для подростков

Госдума в третьем чтении отменила врачебную тайну для подростков в возрасте от 15 до 18 лет. Законопроект направлен на согласование в Совет Федерации, пишут «Такие дела».

Ранее подростки с 15 лет могли самостоятельно обращаться к врачам, и с этого возраста данные амбулаторной карты и иных медицинских документов были защищены врачебной тайной, в том числе от родителей.

Теперь депутаты решили, что это противоречит обязанностям законных представителей – заботиться о здоровье ребенка, его духовном и нравственном развитии.

Пользователи Twitter организовали флешмоб против поправок Госдумы #ВернитеВрачебнуюТайну. Всего на момент публикации в микроблоге появилось более 7 тысяч записей под упомянутым хештегом.

Среди противников депутатской инициативы много подростков и молодых людей, которые сетуют на то, что некоторые детско-родительские отношения лишены достаточного доверия. В частности, подросткам сложно говорить с родителями о проблемах в интимной сфере. Многие твиты касаются обращения к гинекологам и специалистам психиатрического профиля.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что медицинские документы несовершеннолетнего останутся открытыми для родителей, но при этом подросток сможет посещать врача самостоятельно с 15 лет. Родители будут привлекаться к ситуациям в зависимости от обстоятельств.

Ранее правительство подготовило законопроект, который снимет запрет на доступ к врачебной тайне для родственников погибших пациентов.

Более неоднозначный законопроект предложили в Минэкономразвитии, где просят открыть доступ к медицинским документам россиян для разработчиков искусственного интеллекта, чтобы ускорить развитие цифровых инноваций.