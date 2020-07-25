Исследование вакцины "Вектора" будет учитывать эффект плацебо

В наукограде Кольцово Новосибирской области пройдет клиническое исследование вакцины от коронавируса, подготовленной центром «Вектор». Об этом пишет «Фармвестник».

Сейчас идет набор сотни здоровых добровольцев для исследования «ЭпиВакКороны». Они будут разделены на две группы, часть из которых будут получать действующее вещество, а другая часть — препарат-пустышку. Так будет контролироваться плацебо-эффект препарата.

Вакцина «Вектора» создана по тому же принципу, по которому создавали в свое время вакцину от Эболы. Зарегистрировать препарат рассчитывают уже осенью 2020 года.