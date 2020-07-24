Аутизм можно разглядеть на ЭЭГ трехмесячного младенца

По анализу мозговых волн младенца можно предположить наличие аутизма, как показало исследование.

Младенцы с определенным рисунком электрической активности мозга имеют повышенное число признаков аутизма, когда достигают полутора лет. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Они особо отмечают младенцев с необычно высокой или низкой синхронностью определённых волн мозга, оцениваемой на электроэнцефалограмме в возрасте трех месяцев.

Если аномальные показатели синхронности отмечаются в этом периоде, уже к полутора годам у детей чаще проявляются характерные для аутизма признаки поведения. Уровень синхронности отражает внутренние рисунки соединительных связей в мозге. Исследование позволяют предположить, что ЭЭГ поможет врачам определять аутизм у детей на самой ранней стадии, когда еще невозможна традиционная диагностика.

Кроме того, выводы исследования подтверждают концепцию о том, что развитие мозга у ребенка нарушается еще до того, как диагностируется аутизм. Теоретически в будущем врачи смогут воздействовать на электрическую активность мозга, что смягчит симптомы аутизма или вовсе избавит от него.