Синдром упущенной выгоды обостряется при использовании Instagram

Новое исследование связало синдром упущенной выгоды с психической зависимостью перед Instagram.

Авторитетный научный журнал Psychological Reports предположил, что личность человека влияет на его пользование социальными сетями. Так, ярко выраженные экстраверты наряду с людьми, имеющими синдром упущенной выгоды (FOMO - навязчивая боязнь пропустить интересное событие или хорошую возможность), демонстрируют более зависимое поведение по отношению к Instagram. Чем выше оказывался FOMO, тем сильнее привязывались к данной социальной сети люди, одновременно становясь фолловерами большего количества других пользователей.

В ходе исследования студенты частного Northeastern University заполняли онлайн-вопросник, оценивающий их личность, уровень использования социальных сетей и показатель FOMO. Они также согласились с тем, чтобы авторы эксперимента следили за их использованием Instagram в течение 18 дней, получая более аккуратную картинку активности в социальных сетях, включая комментарии, фолловеров и периодичность выкладывания фотографий.

Результаты исследования показали, что в возрастной группе от 18 до 24 лет уровень использования социальных сетей максимальный. 64% студентов тратили более 30 минут в день на Instagram, а 20% — свыше 90. При этом женщины более активного вовлекались в общение через социальные сети, так как были фолловерами большего количества пользователей, чаще делали посты и сами имели больше подписчиков. Чем более выраженным экстравертом был человек, тем большую степень FOMO он демонстрировал из-за пользования Instagram.