Медик во Владимире не заражался повторно ковидом, как говорил губернатор региона

Пресс-служба администрации Владимирской области пояснила высказанные ранее слова губернатора Владимира Сипягина.

Ранее руководитель региона на своей странице в соцсетях заявил, что в области имеется случай повторного заражения коронавирусной инфекцией. Но теперь это утверждение опровергается, пишет Vademecum.

Медик действительно двумя месяцами ранее перенес пневмонию, но тогда результат теста на ковид оказался отрицательным. Теперь же у него действительно подтвержден диагноз коронавирусной инфекции.

Пресс-секретарь администрации Ольга Петрова заявила, что медицинский сотрудник, о котором идет речь, уже вылечился и вышел на работу.