Только 17% россиян обращаются к медикам при укусах клещей

Проект «Здоровье Mail.ru» провел исследование, в котормо выяыил, что 42% россиян когда-либо в течение жизни сталкивались с укусами клещей. Результаты опроса приводит ТАСС.

Также выяснилось, что 79% граждан самостоятельно вытаскивали насекомых и только 17% обращались в медицинские службы для извлечения. Только в 23% случаев клещей проверяли на наличие инфекций.

21% ответили, что никогда не слышали о прививке от клещевого энцефалита, который переносят членистоногие. В этом году эту прививку сделали себе только 7% опрошенных.