Риск болезней сердца у диабетиков определяется по уровню сахара

Рост уровня сахара в крови грозит серьезными проблемами с сердцем, как установили исследователи.

При увеличении уровня гликированного гемаглобина (HbA1c), одного из основных биохимических показателей крови, выше 7% у пациентов старше 70 лет вырастает риск серьезных нарушений в работе сердца. К такому выводу пришли испанские ученые из Miguel Hernández Universit, результаты работы которых публикует Primary Care Diabetes.

Исследование в очередной раз подчеркивает важность контроля показателей гликированного гемаглобина, по которому можно судить об уровня сахара в крови в течение недель или даже месяцев. Если этот уровень сохранялся устойчиво высоким, то HbA1c это отразит. Отметим, что сердечно-сосудистые болезни у диабетиков развиваются чаще.

Это связано с тем, что при скачках сахара нарушается сосудистый функционал. Чем хуже кровь проходит по сосудам, тем выше вероятность развития инфарктов и инсультов, а также такой тяжелой, неизлечимой патологии, как сердечная недостаточность. Наблюдения испанских ученых за 5 016 диабетиками продолжались чуть более 4 лет, за этот период было зарегистрировано 807 нарушений сердечно-сосудистой системы, с ними столкнулись 16,1% добровольцев.