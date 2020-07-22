Носительство ВИЧ исключили из возможных причин для запрета на усыновление

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление Правительства, в котором аннулируется запрет на усыновление детей гражданами, живущими с ВИЧ. Об этом со ссылкой на документ пишет телеканал «Дождь».

Еще в 2017 году этот вопрос поднимался в свете плана по борьбе с распространением инфекции. Изменения были внесены только в этом году послк широкой общественной дискуссии.

Теперь в перечне запрещенных для усыновителей диагнозов остались гепатит С, туберкулез, злокачественные новообразования, химические зависимости, ментальные расстройства и заболевания, которые привели к инвалидности I группы.

Два года назад Госдума приняла поправки о допуске ВИЧ-положительных граждан до замещающего родительства в случае, если семейные отношения уже сложились. Триггером для такого решения стал кейс, в котором мужчина с ВИЧ столкнулся с трудностями при усыновлении ребенка от своей родственницы, умершей после продолжительной болезни.