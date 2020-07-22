В Госдуме считают, что вакцинацию против коронавируса нужно проводить постепенно

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич выступил против массовой вакцинации от коронавируса.

По мнению парламентария, в связи с определенными рисками препарат следует испытывать только на здоровых добровольцах, передает агентство «Москва».

«Мы не знаем, какие результаты будут у людей с пониженным иммунитетом, у пациентов с хроническими заболеваниями», — отметил депутат.

Менделевич уточнил, что в данной ситуации необходимо придерживаться основных законов медицины, согласно которым лекарство должно быть не опаснее болезни. «Поэтому разговаривать об общей вакцинации россиян или даже одной трети можно будет только тогда, когда мы получим все результаты», — сказал он.

Менделевич подчеркнул, что вначале стоит привить только тех, для кого коронавирусная инфекция представляет смертельную опасность.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что вакцина в России может поступить в оборот уже в середине августа.