Минобороны: "Отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции – готова"

Замминистра обороны Руслан Цаликов заявил, что все добровольцы, которые участвовали в клинических исследованиях вакцины, разрабатываемой НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с военными вирусологами, обладают иммунитетом к болезни, при этом их самочувствие не ухудшилось.

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учёными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции – готова», — приводит его слова «Аргументы и факты».

Он подчеркнул, что военные эксперты принимали «непосредственное» участие в разработке вакцины, отметив, что ранее они уже помогали эпидемиологам с созданием вакцины от лихорадки Эбола.

Также он рассказал, что весенний призыв в условиях самоизоляции прошел успешно: 135 тысяч молодых людей отправились в армию.