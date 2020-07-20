В России циркулируют 9 видов ковида, которых нет в других странах

В Сколтехе завершили исследование геномной эпидемиологии коронавируса. Там рассказали, что с наибольшей вероятностью заболевание было ввезено в страну из Европы, а не из Китая, который стал первой страной, охваченной пандемией.

Предполагается, что коронавирус впервые попал в Россию в феврале-марте 2020 года. Вероятнее всего, первые 67 случаев болезни были в стране ввозными, затем инфекция начала распространяться внутри российских регионов, пишет «РИА Новости».

В Сколтехе отмечают, что эпидемия COVID-19 в России началась позже, чем в других странах.

Также ученые отметили, что на территории РФ циркулируют девять уникальных видов SARC-CoV-2.