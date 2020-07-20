В Центре Гамалеи опровергли информацию о тайной вакцинации топ-менеджеров

В Роспотребнадзоре отказались комментировать слухи о доступе политиков и топ-менеджеров к российской вакцине от коронавируса.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что часть представителей крупных компаний (в том числе «Русала» и «Фосарго») и правительственных политиков имели доступ к вакцине Центра имени Гамалеи уже в апреле.

В Национальном исследовательском центре не стали подтверждать эти данные. Директор Александр Гинцбург заявил, что не знает ничего об этом. Журналистам «Интерфакса» он предложил обратиться за комментариями в Минздрав.

«Это спекуляция. Еще не были проведены доклинические исследования, это слухи», — заявил директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов (напомним, это ведомство также занято производством вакцины от ковида).

В Роспотребнадзоре отказались давать комментарии по этой информации.