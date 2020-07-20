Клубничное мороженое любят те, кто рано влюбляется

Предпочитающие клубничное мороженое люди обретают любовь в более молодом возрасте, как показало исследование.

Если верить новому исследованию, то молодые любители определённых вкусов мороженого раньше испытывают сильные романтические привязанности. Социологический опрос с участием 2 000 американцев, проведенный компанией OnePoll, выявил неожиданные особенности. Вначале всех опрошенных разделили на три группы, в зависимости от того, какие основные вкусы мороженого им нравятся. Среди этих вкусов были шоколад, ваниль и клубника.

Далее социологии проанализировали характер и личные предпочтения каждого человека. Оказалось, чтобы поклонники клубничного мороженого, в среднем, обретали любовь в возрасте 24 лет. При этом им нравилось заниматься стиркой, слушать джаз и смотреть фантастические фильмы. Поклонники ванильного мороженого находили любовь в 25 лет, не любили заниматься стиркой, но обожали собак, были интровертами и «совами».

Наконец, поклонники шоколадного мороженого не могли влюбиться, в среднем, до 26 лет, возможно, из-за своей привязанности к романтическим комедиям. Они чаще бывали экстравертами, любили поп и рок-музыку.