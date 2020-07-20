Грязный воздух увеличивает заболеваемость и смертность от COVID-19

Загрязнения воздуха связаны с более высоким числом заболевших и умерших от COVID-19, как установили ученые

Исследователи из Нидерландов пришли к выводу о существовании прямой связи между уровнем загрязнения атмосферы и количеством случаев COVID-19. При росте объема тонких дисперсных частиц в 1 микрограмм на кубический метр количество случаев COVID-19 увеличивается на 15, число госпитализаций – на четыре, а количество смертей – на три. В сельских районах с интенсивным фермерством, где в воздух выделяется изрядное количество аммиака, загрязнения тоже могут быть одним из факторов вспышки коронавирусной инфекции, полагают ученые.

Сегодня наука узнает всё новые факторы распространения коварной болезни, смертность от которой уже перевалила за полмиллиона. Для того чтобы замедлить шествие коронавируса по планете, нужно лучше разбираться с тем, почему в каких-то регионах заболеваемость гораздо выше, и связано ли это только с большим числом проведенных тестов или какими-то другими факторами. Одним из таких факторов могут быть загрязнения воздуха.

Исследование не раз показывали, что длительное воздействие загрязнителей воздуха вроде тонких дисперсных частиц, диоксидов азота и серы уменьшает функционал лёгких и провоцирует респираторные болезни. Эти загрязнители также вызывают устойчивую воспалительную реакцию даже у относительно молодых пациентов, повышая риск инфицирования вирусами, поражающими респираторную систему.