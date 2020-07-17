Страховые компании начнут оповещать онкопациентов о диспансеризации

Вступил в силу приказ Минздрава, согласно которому пациента с онкологическим заболеванием должны поставить на диспансерный учет в течение трех дней с момента определения диагноза.

Кроме того, согласно обновленным требованиям, онкопациент в случае ограничения доступности медпомощи по полису ОМС имеет право на индивидуальное информационное сопровождение и помощь со стороны страховых представителей. Вся эта помощь держателям полисов ОМС предоставляется бесплатно и касается всех этапов лечения, в том числе реабилитации.

Так, страховщик теперь сможет контролировать, насколько исправно исполняются мероприятия по диспансеризации среди пациентов онкологического профиля. Он же привлекается к решению спорных ситуаций в оказании услуг медорганизации. Для этого пациенту достаточно позвонить в контакт-центр своей страховой организации.

«Они контролируют оказание медицинской помощи, отслеживая, как часто пациентов приглашают на прием в рамках диспансерного наблюдения, приходят ли люди, выполняют ли назначения врачей. Это именно индивидуальная работа страховых представителей, которая дает пациенту возможность узнать о своих правах», — говорит член рабочей группы Всероссийского союза страховщиков Елена Третьякова.

«Когда пациент заранее осведомлен о том, какие ему предстоят процедуры, это позволяет психологически подготовиться, и формирует в пациентах приверженность к лечению и соблюдению врачебных рекомендаций», — говорит член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.

По каждой нозологии реабилитация проводится индивидуально.