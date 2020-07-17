Смертность от COVID-19 в Англии подсчитают неправильно

В Англии обнаружили сильное завышение показателей смертности от COVID-19.

Официально Великобритания считается самой пострадавшей от коронавируса страной Европы по числу смертей. Здесь скончалось уже более 45 тысяч жителей, и если сравнивать с чуть более чем 292 тысячами заболевших, то летальность от COVID-19 здесь зашкаливает за 10%. Но в статье для Центра доказательной медицины при Оксфордском университете говорится о том, что в подсчете количества умерших в стране имеется «существенная уязвимость», из-за которой это число может быть сильно завышенным. Виной всему сбор данных местной службой здравоохранения Public Health England.

Она просто сверяется со списком граждан, у которых подтвердили данную инфекцию в лаборатории, а затем сопоставляет его со списком умерших англичан. Если находятся совпадения, эти люди объявляются умершими от COVID-19. Но у пациента в марте могли выявить коронавирус, он успешно вылечился (или не болел вовсе), а потом умер от старости, ДТП, инфаркта или рака через пару месяцев. И все равно его запишут в число жертв COVID-19.

Отметим, что речь идет именно об Англии, где статистика ведется отдельно от других регионов Британии вроде Уэльса, Шотландии или Северной Ирландии. Подобная уязвимость статистики может объяснить, почему вслед за падением числа заболевших в Англии не уменьшается в такой же степени и число умерших, как это происходит, к примеру, в Шотландии. «При данной схеме в Англии вообще никому не позволено выздороветь от коронавируса, — замечают исследователи. — Рано или поздно все заболевшие умрут, так как человек смертен, и все они будут считаться умершими именно от COVID-19».