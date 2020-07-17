Диетолог назвал безопасную порцию шашлыка, иначе есть риск заболеть раком

Лето для многих — это дача и шашлыки. Но жареное на углях мясо — продукт вредный. Как смягчить его негативное воздействие на организм, Sobesednik.ru спросили диетолога Михаила Гинзбурга.

— Как правило, шашлыки делают из красного мяса, — говорит врач. — А оно негативно влияет на нашу микрофлору и способствует злокачественному перерождению клеток. Проще говоря, если человек ест много красного мяса, у него повышен риск рака, в частичности толстой кишки, злокачественного течения атеросклероза.

Второй момент: в жареном мясе при подгорании жира образуется много вредных продуктов, в том числе канцерогенов. К тому же шашлык — это очень жирный, калорийный продукт.

Как минимизировать вредное воздействие, если нет сил отказать себе в удовольствии? Ответ очевиден: уменьшить объем потребляемого продукта.

— Вред продукта всегда определяется дозой, — говорит Гинзбург. — Оптимально съедать за раз не более 70-100 граммов шашлыка. Шашлыки сочетать с овощами, зеленью, минеральной водой, зеленым чаем. По возможности заменить красное мясо на курицу или рыбу.