Пятая часть жителей Подмосковья имеют антитела к ковиду

Данные ИФА-анализов 200 тысяч жителей Подмосковья показали, что у 19,9% участников исследования имеются антитела к коронавирусной инфекции. Об этом сообщила министр здравоохранения области Светлана Стигункова, пишет Vademecum.

Проведение исследования популяционного иммунитета в столичном регионе было анонсировано 19 июня. В начале июля сообщалось, что антитела находят у 17,7% обследованных.

Напомним, что сейчас тестирование на антитела началось в трех пилотных регионах: Санкт-Петербурге, Хабаровском крае и Тюменской области.