Школьники и учителя гораздо реже заражаются коронавирусом

Проведенное немецкими учеными исследование показало, что в школах коронавирус распространяется слабо.

Исследование с участием 2 000 школьников и учителей показало, что среди этой категории людей обнаруживается заметно меньший уровень антител к коронавирусу, чем среди населения в целом. Немецкие ученые проводили анализы крови среди учащихся и педагогов Саксонии. Получено еще одно доказательство в пользу утверждений о том, что после ослабления карантина нужно в первую очередь открывать школы.

Науке уже известно, что для детей коронавирус во много раз менее опасен, чем для людей пожилого возраста. Уровень летальности среди детей от COVID-19 исчисляется сотыми и тысячными долями процента, чего не скажешь, к примеру, о детской летальности при гриппе. Большинство детей переносит коронавирус в легкой форме или вообще без симптомов, но массовому открытию школ во многих странах противились учителя. Они резонно полагали, что не обладают детской защитой от вируса, а значит, могут заразиться от своих учеников.

И вот теперь новое исследование подтвердило, что дети не только гораздо реже заражаются COVID-19, но и реже передают его взрослым. Значит, учителя оказываются в большей безопасности, чем работники взрослых коллективов. Среди 2 045 анализов крови, взятых у школьников и учителей 13 средних школ Саксонии, только в 12 обнаружились антитела.