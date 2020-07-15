С 16 июля жители Москвы смогут сдать бесплатный тест на коронавирус

Жители Москвы с 16 июля получат возможность пройти бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в 207 поликлиниках города.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение, что с завтрашнего дня все желающие пройти ПЦР-исследование на коронавирусную инфекцию могут это сделать свободно и бесплатно. На сегодняшний день все мощности для этого у нас имеются. Для этого мы открываем точки для сдачи анализов в 207 поликлиниках. Сразу мы делаем этот проект масштабным, чтобы у людей было больше возможностей», — сообщила Ракова.

Запись на тестирование будет доступна только в электронном виде. Расписание формируется на ближайшие две недели.

Подобный подход должен обеспечить высокие объемы ежедневного тестирования, позволяющего контролировать ситуацию с заболеваемостью.

«Во время пандемии нам удалось сформировать мощную ПЦР-лабораторию и службу. В результате сейчас город в среднем может проводить до 50 тыс. исследований в сутки. Всего за период пандемии ПЦР-исследований было проведено около 4,3 млн», — сообщила заммэра.

Ракова также отметила, что впервые появится возможность провести ПЦР-тестирование у детей. Это можно будет сделать в 45 городских поликлиниках. Она добавила, что в Москве за все время эпидемии было проведено около 4,3 млн ПЦР-исследований на наличие новой коронавирусной инфекции.

Кроме ПЦР-исследований в городе уже почти месяц проводятся ИФА-исследования на антитела. Данный метод, в отличие от ПЦР-тестирования, позволяет определить не только факт того, что человек болен, но и то, что у него сформировался иммунитет. «Сегодня мы имеем возможность увеличить объем бесплатного ежедневного тестирования в полтора раза. В результате около 7,5 тыс. москвичей смогут проходить это исследование в удобное для них время», — добавила Ракова.