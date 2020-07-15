ФАС начнет лоббировать увеличение доли приемов частных клиник по ОМС

Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев заявил, что участие в частных клиник в процессе экономического обоснования тарифов ОМС позволит этим медорганизациям увеличить прирост пациентов и повысить конкурентность в этой сфере.

Дискуссия на эту тему зашла во время встречи Гильдии добросовестных медицинских организаций Пермского края.

«Без широкого вовлечения негосударственного сектора в медицинскую отрасль нам не удастся создать максимально эффективную систему здравоохранения», — цтирует Нижегородцева «Медвестник». Акцент при это надзорное ведомство делает на региональных предпринимателей в сфере медицины.

Пока основной проблемой в работе частной медицины по программе ОМС являются низкие тарифы. Тем не менее в Пермском крае доля услуг, оказываемых по ОМС в текущем году может составить 37%.

На встрече заметили, что государственные и частные организации здравоохранения по-разному трактуют понятие «экономически обоснованного тарифа».