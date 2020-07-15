Аптеки и фармпроизводители критикуют введение маркировки на фоне пандемии

Допущенные послабления для реализации фармацевтической продукции без маркировки по факту не упрощают выход медпрепаратов на рынок, утверждают в Ассоциациях международных и российских фармпроизводителей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обращение фармбизнеса к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Постановление, которое допускает выход на рынок немаркированного препарата — «неоправданно громоздкое, технически сложно реализуемое, коррупционно емкое и забюрократизированное», считаю фармпроизводители.

Вместе с тем они отмечают, что из-за роста ажиотажа на некоторые препараты в период пандемии у поставщиков не было возможно запастись лекарствами, что может в перспективе сказаться на их доступности.

В ближайшее время этот вопрос будет решаться на профильных комиссиях Минздрава и Росздравнадзора.

«Мы прогнозируем, что проблемы с медикаментами могут начаться через два-три месяца. Трудно сказать, с какими именно лекарствами возможны сложности. Введение маркировки после пандемии оказалось проблемой как для части производителей, так и для аптечных сетей», — говорит исполнительный директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова.