Появление спортивной команды в городе увеличивает смертность от гриппа

Во всех городах, где возникают профессиональные спортивные команды, позднее регистрируется вспышка смертности от гриппа.

Необычную закономерность разглядели ученые из Университета Альберты. Они выяснили, что когда в одном из североамериканских городов образуется профессиональная спортивная команда, входящая в четыре основных национальных чемпионата США, позднее здесь же регистрируется и увеличение смертности от гриппа. Одним из основных объяснений этого является открытие крупных спортивных сооружений с большим количеством зрителей. Чем больше людей собирается в таких пространствах, тем выше вероятность передачи простудных заболеваний, следовательно, и смертности от них.

Можно вспомнить, что грипп и COVID-19 имеет схожее механизмы передачи между людьми. Значит, врачам в различных городах, где открываются спортивные арены, нужно готовиться к увеличению нагрузки. Эти выводы ученые сделали на основе статистики Центров по контролю и профилактике болезней США, проанализировав еженедельную смертность от гриппа в 122 американских городах с населением более 100 тысяч человек с 1962 по 2016 годы.

Когда в какой-то из городов переезжала хоккейная команда, участвующая в чемпионате НХЛ, то местные показатели смертности от гриппа увеличивались на 24,6%, или на 20 смертей от гриппа дополнительно на каждый город за год. При образовании команды по американскому футболу рост смертности от гриппа составлял 17% или 13 дополнительных смертей от этого вируса. Чуть менее выраженная, но всё ещё значительная смертность наблюдалась и при появлении профессиональных баскетбольных и бейсбольных команд — соответственно, 4,7% и 5,3%. Это связано еще и с тем, в какое время года проходят игры. К примеру, в бейсбол играют с весны по осень — в сезон, мало подходящий для эпидемий гриппа. Ну а игры в хоккей приходятся как раз на зимний сезон, когда и отмечается максимальная заболеваемость.