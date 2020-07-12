Роспотребнадзор: при купании заразиться COVID-19 не получится, но можно холерой

Специалисты Роспотребнадзора считают, что заразиться коронавирусом во время купания нельзя, так как инфекция не может выжить в воде.

«Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса», — передает «Интерфакс» заявление пресс-службы надзорного ведомства.

Однако это не делает купание в водоемах абсолютно безопасным, ведь там по-прежнему можно подхватить церкариоз, лямблиоз, лептоспироз и ротавирус, гепатиты, дезинтерию, холеру, сальмонеллез или брюшной тиф, напоминают специалисты Роспотребнадзора. Чтобы избежать этого, там советуют не глотать воду, не купаться с симптомами простуды или открытыми ранами на теле, а также принять душ после купания.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в России успешно завершились клинические испытания вакцины от коронавируса.