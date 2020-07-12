Число активных случаев коронавируса в России выросло в первый раз за неделю

По данным оперативного штаба по коронавирусу, в России число заболевших коронавирусом за сутки составило 6 615 человек. При этом выздоровели лишь 3 615 человек. Число умерших от болезни за сутки составило 130 человек. Таким образом количество активных случаев увеличилось на 2 870, хотя с 7 июля этот показатель снижался.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в стране составляет более 727 тысяч, а число выздоровевших превысило 500 тысяч человек. Общая смертность за все время, по данным властей, составляет 11 335 человек. На настоящий момент в стране зафиксировано 214 766 активных случаев.

В Москве статистика по коронавирусу не претерпела существенных изменений: за сутки выявлено 679 новых случаев, выздоровели 456 человек, а 27 человек погибли.

В Хабаровском крае, где вторые сутки проходят массовые акции протеста, выявлено 94 новых случая, что меньше аналогичных показателей за последние несколько дней. При этом выздоровел 21 человек.

В Санкт-Петербурге количество заболевших также держится на стабильно высокой отметке в 293 человека, а выздоровели там лишь 162 человека.