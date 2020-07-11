Врачебную тайну планируют сделать доступной для близких родственников

Правительственный законопроект, поступивший в Госдуму, может урегулировать вопрос с доступностью врачебной тайны для близких погибшего пациента. Об этом пишет «Парламентская газета».

Проект законопроекта подготовлен по постановлению Конституционного суда. Ему предшествовали множества исков со стороны родственников, которые требовали предоставить им информацию о ходе лечения родных, но получали отказ со ссылкой на врачебную тайну.

В случае принятия законопроекта, Минздраву будет поручено разработать алгоритм дачи пациентом согласия на предоставление документов об анамнезе и ходе лечения родственникам.

Также поясняется, что доступ к документам необходим по той причине, что именно близким родственникам и супругам дозволено принимать решение в экстренных ситуациях, когда человек находится в бессознательном состоянии. Они должны иметь доступ к информации о здоровье, которая заведомо может быть им недоступна.