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Во время пандемии COVID-19 курильщики стали чаще отказываться от вейпов

Здоровье и дом - Здоровье
16:31, 10 июля 2020
Американские СМИ

Во время пандемии COVID-19 курильщики стали чаще отказываться от вейпов
Michal Fludra / Global Look Press
Michal Fludra / Global Look Press

Коронавирусная пандемия стала причиной всплеска числа желающих отказаться от использования электронных сигарет. Социологи из Truth Initiative установили, что почти две трети молодых курильщиков электронных сигарет или 62% больше заинтересованы в отказе от этой привычки сейчас, чем до начала пандемии. 57% беспокоит, что электронное курение подвергает их риску серьёзных болезней из-за COVID-19.

Эксперты подчеркивают, что наилучшие шансы перенести коронавирусную инфекцию у людей молодых и не имеющих хронических болезней. К факторам риска коронавируса относят диабет, ХОБЛ и другие нарушения в работе легких, сердечно-сосудистые заболевания и гипертонию. Курение известно своей способностью разрушительно влиять на здоровье легких. Впрочем, наука пока не пришла к единому выводу о том, полезно или вредно курение для профилактики коронавируса.

Целый ряд исследований показывал, что курильщики по каким-то причинам реже заболевают COVID-19 и даже переносят вирус в более легкой форме, чем некурящие. Столь странная связь между вредной привычкой и укреплением здоровья даже побудила ряд исследователей начать изучение возможности защищать пациентов от коронавируса с помощью никотина. Другие ученые установили, что у курильщиков вероятность умереть из-за коронавируса выше, если они уже заболели.

 

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Наука

Рубрика: Здоровье

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