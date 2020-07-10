Во время пандемии COVID-19 курильщики стали чаще отказываться от вейпов

Коронавирусная пандемия стала причиной всплеска числа желающих отказаться от использования электронных сигарет. Социологи из Truth Initiative установили, что почти две трети молодых курильщиков электронных сигарет или 62% больше заинтересованы в отказе от этой привычки сейчас, чем до начала пандемии. 57% беспокоит, что электронное курение подвергает их риску серьёзных болезней из-за COVID-19.

Эксперты подчеркивают, что наилучшие шансы перенести коронавирусную инфекцию у людей молодых и не имеющих хронических болезней. К факторам риска коронавируса относят диабет, ХОБЛ и другие нарушения в работе легких, сердечно-сосудистые заболевания и гипертонию. Курение известно своей способностью разрушительно влиять на здоровье легких. Впрочем, наука пока не пришла к единому выводу о том, полезно или вредно курение для профилактики коронавируса.

Целый ряд исследований показывал, что курильщики по каким-то причинам реже заболевают COVID-19 и даже переносят вирус в более легкой форме, чем некурящие. Столь странная связь между вредной привычкой и укреплением здоровья даже побудила ряд исследователей начать изучение возможности защищать пациентов от коронавируса с помощью никотина. Другие ученые установили, что у курильщиков вероятность умереть из-за коронавируса выше, если они уже заболели.