С диагностикой бокового амиотрофического склероза врачи опаздывают

В деле диагностики бокового амиотрофического склероза наблюдаются слишком большие задержки между появлением первых симптомов и окончательным диагнозом. Их удалось бы избежать, если бы врачи общей практики были более осведомлены о самой болезни и ее характерных признаках, как установили ученые. Речь идет о симптомах БАС вроде проблем с речью или глотанием, сокращением мышц, которые позволяют предположить наличие неизлечимой болезни и отправить пациента быстрее на прием к узкому специалисту-неврологу.

Чем раньше установлен диагноз, тем это важнее для пациента, так как имеющиеся виды лечения бывают более эффективны на ранних стадиях. Кроме того, раннее распознавание позволяет пациентам и лечащим врачам лучше подготовиться к характерным осложнениям, которые непременно наступят. По мере появления более эффективных средств борьбы с БАС важность ранней диагностики будет только возрастать.

Однако французские исследователи убедились, что между первыми признаками и окончательно установленным диагнозом проходит более года. Это неожиданно большой отрезок времени, по мнению учёных, которые так и не смогли выяснить, что же именно вызывает такую длительную задержку. Средний возраст пациентов в ходе этого исследования составлял 67 лет, 50 были мужчинами, 40 — женщинами. Среднестатистический период установки диагноза составил 17 месяцев. При этом между первыми симптомами и первым визитом к врачу обычно проходило чуть более двух месяцев.