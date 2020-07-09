Под Смоленском больницу оштрафовали за задержку сведений о заболевших ковидом

В Смоленской области в городе Починок районный суд оштрафовал местную больницу на 200 тысяч рублей за несвоевременное предоставление сведений о пациентах, заразившихся коронавирусом, и контактных лицах. Об этом пишет «Медвестник» со ссылкой на областной суд.

Медучреждение задержалось с подготовкой информации на сутки, из-за чего управление Роспотребнадзора начало разбирательство и в итоге обратилось в суд. Сумма штрафа за нарушение санитарно-эпидемиологических норм оказалась минимальной по этой статье.

В ЦРБ свою ошибку признали.