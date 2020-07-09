Неигровой фильм о работе плавучей поликлиники покажут на площадке “Благосферы”

Центр развития благотворительности в Москве «Благосфера» организует 16 июля в 19:00 дискуссию и показ документального фильма режиссера Татьяны Соболевой «Посланники большой земли».

Лента повествует о работе плавучей поликлиники. Корабль с врачебными кабинетами начинает свой путь в труднодоступные части России, когда на сибирских водоемах тает лет.

«Последние месяцы заставили всех нас по-новому оценить труд представителей этой важнейшей профессии, задуматься о каждодневном подвиге, который они совершают в трудный период вспышки пандемии, и о том, чем мы, простые граждане, их пациенты, можем помочь им», — пишут в анонсе киноклуба, который состоится в онлайн-формате.

В обсуждении кроме зрителей и режиссера также примут участие директор Информационно-просветительского центра «Культура здоровья» Марина Черникова и директор Благотворительного фонда помощи взрослым «Живой» Виктория Агаджанова.

Для участия в онлайн-мероприятии необходимо зарегистрироваться.