Иммуномодуляторы помогут раковым больным защититься от COVID-19

Пандемия коронавируса продолжает атаковать человечество, и ученые постепенно получают всё новые подробности по поводу относительно нового вируса. Эксперты из Канады начали клиническое исследование, которое проверит, поможет ли укрепление иммунной системы раковых больных защититься от COVID-19. Онкологические пациенты — одна из наиболее уязвимых перед коронавирусом групп населения.

Исследование включает инактивированную бактерию IMM-101, которая активно стимулирует врожденную иммунную систему. Именно эта система активируется первой, когда организм сталкивается с новым патогеном. Авторы исследования надеются, что укрепление иммунитета онкологических больных с помощью бактерии защитит от тяжелой формы COVID-19 и других опасных инфекций лёгких.

Исследователи считают, что эффективная вакцина, обеспечивающая особую защиту от COVID-19, появится в распоряжении человечества не раньше чем через год. Ну а с помощью IMM-101 можно будет пока защищать онкологических пациентов от коронавируса, который представляет для них смертельная опасность.